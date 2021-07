Cuando Cinthia Fernández confirmó que será candidata a diputada provincial en las próximas elecciones legislativas sorprendió a todos. A meses de las votaciones, ya comenzó con el posicionamiento de su carrera política y recibió una serie de consejos de parte de Beto Casella.

La panelista aseguró que sus proyectos estarán avocados en la familia y la mujer y el conductor de "Bendita" la felicitó por su postura de intentar mantener un perfil bajo. En un móvil con "Los Ángeles de la Mañana", reconoció: "Banco el silencio de Cinthia, no puede hablar por ahora".

.

Momentos después, propuso darle algunas indicaciones acerca de cómo debería ser su campaña: "La coacheo un poquito. Antes de que salga a hablar, tiene que hacer un spot que se puede grabar en un día y en diferentes barrios". Con un tono irónico y a modo de parodia de los dirigentes políticos y funcionarios, Casella continuó: "Tiene que hacer un spot con tres o cuatro vecinos que le cuentan sus problemas y ella escuchando muy atenta...".

"Otra, es la caminata en calle de tierra con alguien y si es un día de lluvia, con botas mejor. Si pasa un perro lo acaricias, si pasa un chico chiquito, lo levantás. Mostrate con las nenas, que siempre lo familiar garpa, y no salgas vestida como un sábado a la noche", le aconsejó.

Rápido, Ángel de Brito reconoció que el presentador "en menos de tres minutos, armó la campaña". Y recordó el picante cruce de Cinthia con Amalia Granata: "El primer cruce político que tuvo Cinthia fue con Amalia Granata, que no se quiso sacar una foto con ella. Dijo que la perjudicaba políticamente".

Pero Beto fue más pícaro y lanzó un claro "palito" para Yanina Latorre: "Y bueno, Cinthia por ahí mañana no se va a querer sacar una foto con alguien que no le convenga, y que no la quiero nombrar".

En ese sentido, el conductor se refirió a los escándalos que protagonizó la esposa de Diego Latorre y la reciente polémica por su viaje a Miami en medio de la pandemia. La mediática quedó varada en Estados Unidos por las restricciones de coronavirus y se manifestó en contra de las medidas de Alberto Fernández.

Mirá el video del descargo de Yanina Latorre contra Alberto Fernández

"El día de mañana, en plena campaña, ¿una foto con Yanina Latorre? Yo no sé si hoy no te saca votos. Vos podés ser muy amiga, pero le podés decir 'perdoname, pero públicamente me perjudicás, Yani'. ¿Cuántos votos puede haber en Miami? Pensalo porque vos tenés una base popular. A nosotros nos ve el público popular, Lanús, Lomas de Zamora… Vos vas a llegar ahí, Cinthia, donde las chicas tienen problemas para cobrar el pesito mensual del tipo que se rajó", le advirtió Casella a la futura precandidata a diputada.

Los consejos de Beto Casella a Cinthia Fernández