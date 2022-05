Martín Salwe está en el centro de la polémica desde que ingresó a "El Hotel de los Famosos". Varios compañeros de él destacaron reprochables actitudes y lo dejaron en evidencia ante las cámaras, pero hasta ahora, la declaración que más llamó la atención fue la de Silvina Luna.

"Yo lo vi en varias situaciones. Él y Majo eran muy amigos y yo lo escuché decirle que nunca la iba a nominar y la votó en un momento que no necesitaba porque ya estaban los votos cantados. Eso me alarmó. Y no sé, una noche estuvimos juntos y cuando salió de la habitación dijo: 'Pongo a disposición mis votos hacia Silvina'. Y yo dije: 'Qué fuerte'", aseguró la mediática.

Pero ahora, una nueva voz se sumó a escrachar al locutor. Se trata de Estefi Berardi quien recordó el mal momento que vivió cuando eran compañeros de trabajo. "Yo una vez tuve una peleíta trabajando con Martín, se armó un quilombito con él y Gaby Fernández que era mi jefe y productor, terminé llorando", inició en "Mañanísima".

.

"Yo tenía una noticia para contar que era una bomba, pero al otro día era feriado y como en Ciudad Magazine no venimos, entonces no lo iba a poder contar. Le escribí a Gaby, le dije ‘tengo algo que es buenísimo’ pero él no me contesta porque trabaja un montón. Y Martín me dice ‘decile qué tenés’, incluso a él le conté, se lo confié", describió la periodista.

"Cuando le cuento a Gaby no me dio mucha bola, se ve que estaría muy ocupado y a la noche salió en tapa de revistas el tema. Después de eso le dije a Martín ‘mirá, salió en tal revista, que chot... que Gaby no me dio bola’", relató Berardi. Acto seguido, manifestó: "Martín le hizo screenshot a esa conversación y se la mandó a Gaby, que se re calentó. Me dijo ‘¿por qué decís que yo soy chot...?’ y yo le dije ‘Gaby volvé a leer la frase’ y ahí lo entendió y quedó todo bien".

La "angelita" contó que se enojó con Salwe y reaccionó de la peor manera. "Me re calenté con Martín, aparte me puse a llorar porque nunca me pasó que un jefe se enoje conmigo y se justificó como que me quiso ayudar", cerró.

¡Mirá el video en el que Estefi Berardi recuerda su mala experiencia con Martín Salwe!