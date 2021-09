A pesar del desafortunado desenlace en la actualidad, la historia de amor entre Fernando Gago y Gisela Dulko conmovió a todos desde el comienzo. Él, jugador de fútbol y ella, tenista, y para colmo, el amor entre los deportistas nació en la cancha.

En el año 2009, una Gisela de 24 años debía disputar el Máster 1000 de Madrid mientras que Gago se encontraba en Europa ya que en ese entonces formaba parte del Real Madrid. Él fue a verla jugar y el resto fue historia.

Mientras que Dulko tenía historial de haber salido con distintos tenistas internacionales como el español Tommy Robredo y el chileno Fernando González, Gago era una especie de mujeriego que estuvo de novio con la actriz Mica Vázquez pero se lo relacionó con artistas como Silvina Luna, Pía Martínez, Alejandra Martínez y Luli Fernández.

La gran historia de amor entre Gago y Dulko que terminó en infidelidad.

Aunque Gago mantenía un status mediático de "Don Juan", muchos aseguraron que se había "tranquilizado" junto a la tenista y en el 2011 se casaron. Dos años después nació su primogénito Mateo y le siguieron Antonella y Daniele.

Tras 12 años juntos, la pareja de deportistas se enfrenta al escándalo después que Cinthia Fernández asegurara en "Los Ángeles de la Mañana" que Gago habría engañado a Dulko con una mamá del colegio de sus hijos.

“Todo esto transcurrió en Nordelta, en el barrio Los Castores. Él le fue infiel con su mejor amiga y ella pertenece al grupo de papis del colegio. Imagínense que ese grupo chat de papis está que arde y Gisela tuvo que cambiar a los chicos del colegio. Gisela se enteró porque habría llegado a su casa, de sorpresa, abrió la puerta de su dormitorio y habría encontrado a su marido con Verónica en la cama”, narró la modelo en el programa conducido por Ángel de Brito.

Otro ribete de su escandalosa ruptura, es que el mismo día que se conoció el conflicto, el ex mediocampista también presentó su renuncia en Aldosivi, donde era DT.

Polémica: Fernando Gago habría engañado a Gisela Dulko con una mamá del colegio de sus hijos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se habla de infidelidad entre la ex tenista y el ex futbolista. Se rumoreó que Gago tenía una relación extramatrimonial con una fanática de Boca Juniors, club nacional en el que jugaba en ese momento.

Por otro lado, hace cinco años también existió un fuerte trascendido que aseguraba que Gisela engañó a su esposo con Juan Ignacio Chela, otro reconocido tenista argentino.

¡Mirá todos los detalles sobre la escandalosa infidelidad de Fernando Gago a Gisela Dulko!