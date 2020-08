Después de posponer su casamiento por el coronavirus, Fernando Carrillo anunció la fecha de su boda. Este domingo por la tarde en " El Run Run del Espectáculo", el ciclo de Crónica HD conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, el venezolano de 54 años se mostró muy enamorado de María Gabriela Rodríguez, su novia de 24, y se alegró al poder sellar su amor en Tulúm.

Esta no será la primera vez que el actor se llega al altar. En 1990 se casó con Catherine Fulop, a quien conoció la telenovela Abigaíl en 1988, pero su matrimonio solo duró cuatro años. Sin embargo, esta vez el galán confía que este gran paso será definitivo en su vida.

"Me voy a casar con mi novia. 16 de diciembre aquí en Tulúm, están todos invitados. Vuelvo a creer en el amor, en la pareja, en la familia", dijo confiando. Y agregó convencido: "El día que tenga hijos otra vez van a tener sangre argentina. Siento que es el amor más lindo que he tenido. Nunca me sentí tan amado".

El venezolano anunció su boda para diciembre en las paradisíacas playas de México.

Consultado por su pasado amoroso y las infidelidades, el galán respondió: "El hombre es imperfecto. Los hombres siempre pensamos que había que tener muchas mujeres. La vida era manejada por una actitud machista".

Y concluyó reflexivo sobre su cambio de actitud: "Yo soy feminista"