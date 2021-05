En medio de la segunda ola de coronavirus, muchas personas consideradas de riesgo esperan ser inmunizados contra el virus. A través de las redes sociales, Fernanda Vives reveló que recibió la primera dosis a sus 41 años y se mostró feliz con el cartel de vacunación.

Rápidamente, los usuarios se indignaron al ver que la actriz ya fue inoculada mientras muchos ciudadanos adultos aún esperan ser llamados para recibir la vacuna. "Si sos del palo, ¿ todo bien no?", "Estaría bueno que muestres el certificado que te dio el médico", "Acomodo, algunas o algunos con privilegios", fueron algunas de las tantas críticas que recibió la ex vedette.

Cansada de los comentarios negativos, Fernanda salió a aclarar por qué se vacunó: “No soy VIP, lamentablemente soy asmática, considerada de riesgo”.

Luego en sus historias de Instagram, Vives contó: “Me anoté en el mes de marzo, no recuerdo la fecha pero yo había llegado de la costa. Soy de riesgo, soy asmática, cuando te inscribís ahí ponés que tenés problemas, en mi caso respiratorios”.

“No me pidieron nada pero yo llevé mi historia clínica donde figura que soy asmática. Hay mucha gente en esta situación, yo soy de riesgo y a mí me llegó. Me gustaría que a todos los de riesgo les llegue”, agregó convencida.

Además, explicó que le había llegado el turno una semana antes pero que no se la podía aplicar porque había recibido la vacuna de la gripe. “A esta se la tienen que dar, si te llega el anuncio de la del covid, tienen que esperar unos quince días entre una vacuna y la otra”, informó.