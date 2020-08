Este martes por la tarde, Fernanda Vives recordó una divertida y polémica anécdota de una temporada de verano en Villa Carlos Paz junto a Florencia de la V. Por una equivocación, la artista le pegó una piña a su marido Pablo Goycochea al creer que era la propia vedette la tercera en discordia entre ellos.

"Yo estaba en Carlos Paz, creo que la obra se llamaba 'Pijamas', y en la obra de al lado estaba Florencia de la V. Me acuerdo que alguien le había dicho a Florencia que yo salía con Pablo. Se armó un quilombo terrible. Después me contaron que ella le había pegado una piña, que le había quebrado la nariz o le había hecho sangrar la nariz a Pablo", indicó en un móvil con " Intrusos".

.

"Le metió una piña y estaban ahí en el teatro, me lo contaron compañeros de ese momento. Yo quise hablar con Florencia y no pude. No hay ficha que le entre de que yo no tuve nada que ver con Pablo. Hoy no me importa, pero me odia por eso. Yo no sé en qué momento le contaron una historia de amor donde no hubo", continuó entre risas Fernanda.

Por su parte, Adrián Pallares avaló los dichos de su entrevistada y agregó: "Fue en el 2007. Después vino Florencia a hacer 'El champán las pone mimosas' al Tabarís y ahí Fernanda Vives era un nombre que no podía ir. Con Gerardo Sofovich teníamos una lista de gente que no podía entrar". Por lo que Vives declaró: "Nunca pude trabajar con Gerardo por eso. ¡Me odiaba!".