Fabián Gianola está en el centro de las noticias por las causas que tiene en su contra por abuso sexual. Durante los últimos días, parecía que la Justicia le había dado un respiro al recibir la falta de mérito, aunque esto cambió el 28 de diciembre cuando Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), apeló el fallo.

Una de las personas que llevó su testimonio a la Justicia fue Fernanda Meneses, quien trabajó con el actor durante varios años. Claramente la noticia favorable a su ex compañero no le había caído para nada bien, por lo que reveló su reacción en "El Show del Espectáculo", programa radial que conduce Ulises Jaitt.

.

"Cuando me enteré me descompensé en ese momento, me desmayé", recordó la mujer al enterarse de la falta de mérito. Además, recordó: "Me parecía imposible, destaba en mis cabales, no tengo trastornos psiquiátricos cómo dijo Gianola". Pese a su dolor, todo indica que podría empeorar la situación del acusado en los próximos días.

Frente a las críticas que recibió Meneses, aclaró: "Yo puedo ser la peor del mundo y me violó igual". "Muchas cosas van a salir a la luz que están en secreto de sumario, que tienen que ver con la salud, la vida, cagarse en el otro, hay algo que no puedo hablar y es terrible. Si esto sigue hay vidas en riesgo, revivirlo es muy doloroso, se suicidó una chica, ¿Necesitan un muerto?", agregó..

Además de su caso, reveló algunos detalles de su experiencia en el trabajo con Fabián Gianola como su deseo para un reconocido actor. “Que se muera Pablo Echarri, mejor el hijo", mencionó durante el reportaje para la sorpresa de todos.