Buenas noticias llegan del actor Fernán Mirás, ya que reapareció públicamente. Y lo hizo en el programa televisivo "No es tan tarde", oportunidad en que habló por primera vez del aneurisma que sufrió en octubre del año pasado, circunstancia que motivó que tuviera que ser intervenido de urgencia.

"Es la primera vez que salgo desde que tuve este episodio. Estoy muy bien. Igual de bol... que antes", comenzó bromeando el actor. Y agregó: "Vino sin aviso. Me veo obligado a agradecer a un montón de gente que me mandó saludos y mensajes mientras yo estaba en esa situación".

En esa misma línea, le reveló a Germán Paoloski, el conductor del envío: "Me han llegado muestras de afecto que me hacen llorar, como la tuya". Acto seguido dijo: "Era muy rara esa situación, ya que alguien que yo no conozco en la vida real, pero que me conoce de la profesión, se alegre tanto que esté bien. Me hace llorar", reconoció Mirás. Asimismo, explicó: "Una semana después de lo que me pasó, leía la noticia y se presentaba como un panorama feo, pero yo estaba bien dentro de todo lo que me había pasado".

Fernán Mirás hizo su reaparición pública.

Y recordó: "Yo tuve un malestar que era como si me explotara la cabeza. Sentí que lo que pasaba era claramente algo de ese orden y eso ayudó, porque pedí un médico a domicilio y le dije me está por explotar la cabeza y era literalmente lo que pasaba".

Por último, Fernán Mirás concluyó emocionado: "Me llevaron en ambulancia explicándome que me iban a operar. Yo dejé un par de mensajes despidiéndome, porque era peligrosa la operación. Si hablo de eso lloro, pero les dejé un mensaje a mis hijos fingiendo algo casual, pero dije de última, que tengan un último mensaje".

Cabe recordar que a principios de octubre el intérprete debió ser internado en el Sanatorio Los Arcos, del barrio porteño de Palermo, tras sufrir un aneurisma y fue sometido a una intervención quirúrgica de manera inmediata.