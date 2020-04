El maestro Jorge "Cacho" Fontana continúa viviendo en un lugar donde lo atienden y cuidan muy bien y ahí, con sus amigos, en cuarentena, celebrará los 88 años. Hace unos meses habló de su salud y había señalado: "Estoy muy bien. Hace un tiempo que estoy en una clínica donde me han hecho de nuevo. Pero uno, por dentro, tiene debilidades que hay que apuntalar como lo están haciendo aquí para mantener mi voz, mi espíritu, mis ganas, mi voluntad. Este es un premio muy especial. Estoy feliz. Yo estoy acostumbrado a una mecánica de vida que es muy difícil de olvidar. Hay que levantarse con la idea de hacer algo y una responsabilidad; de otro modo, es un día vacío", sostuvo.

"Mi días transcurren con cosas que se pueden premeditar, como leer, conversar, pero no es mi medio. La radio es el medio inicial de la vida. Empecé con 20 años", recordó, y resaltó que es un medio que sigue vigente, pese a que "todos interpretaban que iba a desaparecer. Me jubilé y a esta altura del partido todavía tengo ganas de trabajar. Lo peor que puede tener una persona es levantarse y no tener nada en la cabeza para desarrollar", agregó.

En la misma línea, había señalado que lea da paso a los jóvenes, pero "siempre hay un espacio para los mayores, que necesitan una voz de su tiempo, un pensamiento de su tiempo y una voz que los acompañó gran parte de la vida".