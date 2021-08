Hace años que lucha contra sus adicciones. Felipe Pettinato estuvo meses internado en una clínica por un brote psicótico en marzo, se recuperó y volvió a trabajar con su padre, Roberto Pettinatto, conductor de "Genio o idiota" por Radio Pop. A la salida de la emisora, dio una entrevista televisiva en la que se sinceró sobre todos los problemas que le trajo aparejados su enfermedad.

"De salud estoy como siempre, no tomo ni una gota de alcohol, ni me tomo ninguna cosa para dormir, ni nada, estoy bien. Lo vengo transitando bien. Lo que tengo es una personalidad adictiva", expresó en diálogo con "Intrusos". Acerca de su episodio más reciente admitió: "Sí, pasé por muchísimas crisis porque me separé en pandemia, como muchísima gente, así como perdí en lo laboral. El rubro en el que yo estaba se desplomó, como muchos rubros. Me está costando volver a estar".

A pesar de esto, el joven aseguró que tiene una excelente relación con su ex pareja, Sofía Colasante. "Con la mamá de mi hija me llevo espectacular. El Día del Niño estuve con Juanita Michela. Fue un momento precioso. Siempre que nos vemos es precioso", relató Felipe, muy contento. Y reveló: "Mi familia me decía que no me muestre con los periodistas, pero yo no tengo nada que ocultar".

Asimismo, se refirió a la denuncia en su contra por un presunto abuso sexual de una adolescente de 14 años, hermanastra de Colasante, que habría ocurrido en marzo de 2018. "Sigue avanzando, de la manera correcta y bien porque soy cien por ciento inocente", manifestó Pettinato respecto de los avances en la investigación.

También lo consultaron sobre Chano Charpentier, el cantante que se encuentra en un centro terapéutico. El artista estuvo en terapia intensiva al recibir un disparo en el abdomen por parte de un policía mientras tenía un brote psicótico. "Tienen que tratar el tema de las adicciones de manera diferente. Una Taser no lo puede resolver tampoco. Algo van a tener que cambiar, modificar la ley de salud mental", aseguró.

