Felipe Fort comenzó el año con la trágica muerte de su tutor legal, Gustavo Martínez, y a las pocas semanas del hecho, cumplió 18 años. Tras cumplir la mayoría de edad, el joven tuvo acceso a la herencia que le corresponde por parte de su padre, Ricardo Fort, y se compró su propio departamento en Miami.

.

Al igual que su papá, Felipe ahora reparte su tiempo entre Argentina y Estados Unidos, y en su última visita al país, tuvo una entrevista en la que habló sobre la relación con el mediático. "Tu viejo fue uno de los precursores en tener hijos a través de vientre subrogado. ¿Esto es algo que hablaste con él de chico?", le preguntó el conductor del ciclo "Terapia Picante".

Como respuesta, el heredero de Felfort recordó: "Típico que toda la gente tenía mama y veía. Le pregunté '¿Qué es una mamá?' y me explicó".

"A ver, no es nada. La gente lo ve como: 'No hijo, vos naciste por vientre subrogado. Pero estás bien'. No fue tan en serio, fue como: 'Vos no tenés mamá'. Así me lo dijo", reveló Felipe entre risas.

Ricardo Fort se convirtió en padre de Marta y Felipe Fort a través de un viente subrogado.

"Para qué queres mamá si me tenes a mí", agregó el adolescente sobre lo que le dijo su padre.

Luego, el hermano de Marta Fort señaló que el tiempo le ayudó a procesar la información. "Después con el tiempo fui entendiendo qué era un viente subrogado. La semillita y la otra semillita se juntan y ahí nací yo".

Felipe Fort recordó una insólita charla con su padre, Ricardo Fort.

Sobre la mujer que los llevó en el vientre, el influencer reveló el curioso motivo por el cual quiso conocerla, al menos en imágenes: "A mi lo que me importaba era ver la foto de la mina que donó el óvulo para ver como mier... se veía. Si era rubia, si era alta, si era baja, si era morocha...".

Después, el joven elevó una queja que hizo reír a todos en el estudio: "Es rubia, me lo dijeron. Sé que tiene ojos claros por que mi hermana tiene ojos claros. Yo no tengo ojos claros, Marta la con... de tu hermana. Yo la quería llamar y decirle: 'No te conozco y no te quiero'".

El conductor además le consultó a Felipe si es posible rastrear a la mujer, y él explicó que hay limitaciones. "Cuando haces el vientre subrogado creo que se firma un contrato de que la donante de óvulo no puede conocer al que está queriendo tener un hijo. Entonces por contrato no puede saber quién es Ricky por si dice: 'Ah tiene plata o tiene algo que le puedo sacar'. La puedo conocer pero ella no nos puede buscar, nosotros si a ella", aclaró.

Mirá la charla que recordó Felipe Fort con su padre, Ricardo Fort