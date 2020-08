Felipe Colombo llegó a Buenos Aires en 1998 dejando atrás su país natal, México, para apostar en un nuevo proyecto: " Chiquititas".

El 7 de agosto se cumplen 25 años de la emisión del primer episodio de la serie creada por Cris Morena y el actor mexicano recordó su paso por la misma.

"Son muchísimos años. Ponete a pensar. 25 años es una vida, es una persona que está terminando la facultad. Para mí Chiquititas fue claramente un momento muy bisagra y me cambió la vida", aseguró en diálogo con "Mitre Live".

Sobre cómo llegó a formar parte del elenco, Felipe detalló: "Yo fui a un casting de Chiquititas México y por seis meses que duraba el personaje venía a vivir a Argentina, que es el el país que mi papá se fue exiliado. Al cerrarse esa historia allí, se abrió una nueva historia en Buenos Aires que me fascinó. Fui a ver al teatro la obra y me pareció fascinante. Producciones muy grandes las que se hacían. Me cambió la vida por completo el programa".

Además, el actor se refirió a Cris Morena, creador de todo el mundo de fantasía que incluye a "Chiquititas", "Rebelde Way", "Casi Ángeles", "Floricienta" y "Aliados".

"Fue el artífice de todos estos mundos que a mí me han cambiado por completo la vida. Además de eso, es una persona que sabe muy bien lo que hace y se ocupa muchisimo de hacerlo, atenderlo y exigir. Esa exigencia nos formó. Lo que no tuve de formación académica lo tuve ahí. Trabajar en niveles altísimos. Todo muy cuidado. Siempre te sentías muy cuidado y acompañado", manifestó y agregó: "Todo eso no aparece de la nada. Eso se genera por alguien que tiene muy en claro lo que quiere transmitir, generar y crear. Me parece una creadora fundamental en los medios de Latinoamérica sin dudas. Hace rato que no hablo con charlo directamente con ella“.