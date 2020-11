En la mañana del lunes, Carina Zampini anunció a través de sus redes sociales que debía permanecer aislada y a la espera del resultado de su hisopado por coronavirus luego de haber tenido contacto con su compañero Juan Marconi en "El gran premio de la cocina".

Casi al mismo tiempo en que la conductora supo que se había contagiado, la jurado del certamen Felicitas Pizarro recibió también el resultado positivo de su test y encendió las alarmas ya que está embarazada de siete meses. Su estado la ubica dentro del grupo de riesgo en medio de la pandemia.

Pese a su avanzado embarazo, la cocinera mantuvo firme su lugar dentro del programa lo que luego de conocerse su estado de salud levantó fuertes críticas por parte de algunos usuarios en las redes sociales. Si bien algunos se mostraron preocupados ya que se acerca el final de la competencia de cocina, otros cuestionaron la actitud de Pizarro al exponerse en este situación.

"Cómo van a hacer???? Es la final! Te pondrán reemplazante? Y el jurado? También tienen contacto con Juan!! que horror, hay una embarazada!!!!!", advirtió una seguidora en Twitter como respuesta al comentario de Zampini en el que informó sobre su aislamiento. Tras la confirmación de coronavirus de Felicitas otra usuaria disparó polémica: "La embarazada Felicitas Pizarro es de riesgo y si va es porque le gusta más la plata que su hijo por nacer... necesidad no creo que tenga...".

Enterada del desafortunado comentario, sin pelos en la lengua la chef le respondió: "Voy a trabajar porque lo necesito y porque me lo permite mi médico!!! Antes de decir pavadas infórmese señora".

En cuanto a cómo transita la enfermedad en plena gestación, en comunicación con Teleshow, reveló: "Me siento bien y sin síntomas". La cocinera deberá permanecer en aislamiento por lo menos nueve días y hasta realizarse un nuevo hisopado, en caso de que le de negativo podrá volver a los estudios de El Trece para continuar con las grabaciones hasta diciembre.

A penas recibió los análisis, habló con su obstetra quien la tranquilizó: "Me dijo que no me preocupara y que lo mantuviera al tanto de todo". Sus planes son tomarse la licencia en diciembre ya que tiene fecha de parto para enero del 2021.