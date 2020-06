Hace diez años, Federico Amador y Florencia Bertotti formaron una familia ensamblada con los hijos de él de su anterior relación y Romeo, el hijo que la actriz tuvo con Guido Kaczca. Sin embargo, ahora el actor reveló que les gustaría volver a convertirse en padres juntos.

"Me encantaría ser padre de nuevo. Veo a un chico y me tiro encima, me gusta mucho. Ya llegará. Hay planes de ampliar la familiar con Flor", reveló en una entrevista en "Mitre Live", conducido por Juan Etchegoyen.

Y detalló: "Me parece que es algo tan lindo, no solo el amor por un hijo sino esa sensación de que lo que uno hace y dice, el hijo lo está mirando, entonces es una responsabilidad gigante, que requiere un trabajo porque a veces uno viene con menos paciencia. Atención al 100%. A veces, tenes que ponerte más firme, es un calquito. Es imposible que los padres no dejemos una marca a fuego en los niños, entonces es una responsabilidad que yo la acepto con total amor".

Por otro lado, se refirió al término "familia ensamblada" y reflexionó: "Para mí vamos a usar cada vez menos ese término. Qué es una familia y qué es una familia ensamblada. Familia de distintos colores, de distinta naturaleza y son igual de válidas que las demás".