A punto de cumplir un año desde que fue diagnosticado con cáncer de colon y luego de superar la enfermedad, Fede Bal contó cómo desde entonces su vida cambió por completo.

En marzo del 2020, a solo tres meses de la muerte de su padre, Santiago Bal, y a días para el dictado de la cuarentena obligatoria por coronavirus, el hijo de Carmen Barbieri abrió su corazón en las redes sociales para revelar su diagnóstico y la repercusión que generó fue gigante.

"Por primera vez sentí que tenía algo importante para decir", reconoció en un mano a mano con Facundo Arana para la campaña "Vivir con Cáncer". "Filmé un video donde conté paso por paso lo que tenía y lo importante de hacerse análisis. Ese mes las búsquedas en Google sobre cáncer de colon se amplificaron un 500 por ciento y los estudios médicos no tenían más turnos de la demanda de gente que abrió los ojos", contó orgulloso por el efecto de su mensaje.

En cuanto a cómo decidió hacer una primera consulta con el oncólogo recordó: "El cuerpo me dio señales. El cuerpo me estaba diciendo algo pero yo no lo quería ver. Hasta que apareció una mujer hermosa en mi vida y me hizo dar cuenta de que con el historial que tenían mi abuelo y mi papá me tenía que hacer ver. A mi abuelo le pasó a los 50 años, a mi papá a los 40 y a mí a los 30. Evidentemente hay un gen que se despierta en mi familia y cada vez más lo hace antes de tiempo".

Fede Bal en medio de su tratamiento.

Y relató también cómo se enteró de su tumor: "Estaba en Mar del Plata, ya me había hecho todos los estudios y me llama el médico a las 10 de la mañana porque estaba esperando el resultado de la biopsia. Me dice que no salió bien, que tenía un tumor maligno... Le digo: '¿tengo cáncer?', 'sí', me dijo. Y me empecé a ver de afuera y pensé en que tenía que hacer una estrategia. Sumá que trabajo en la tele y que mi mamá es Carmen Barbieri, que pasa algo y ya lo sabe todo el país. Lo primero que pensé fue '¿cómo se lo digo a mi vieja?'".

.

Por la urgencia de la situación y la necesidad de empezar su tratamiento cuanto antes, Fede debió cancelar la temporada en Mar del Plata y hasta las vacaciones que tenía planeadas con sus amigos. "Una vez que resolví todo, empecé a ocuparme de mí. Me subí al auto, puse la música al palo y lloré y pataleé", reveló honesto.

"La enfermedad siempre es por y para algo. A veces me comunico con personas que están transitando la enfermedad o tienen a un familiar con cáncer... empecé a ayudar así, desde las sombras y no desde la tele", contó sobre el apoyo que brinda a otros pacientes oncológicos.

En cuanto a su tratamiento detalló: "Hice seis semanas de quimio, una pausa y después otras cuatro más. Tenía un montón de deudas, pero no pensaba en la muerte, pensaba en ordenar mi vida. Salí de los grupos de WhatsApp que no me aportaban nada. Necesitaba sanar y para curarse hay que dejar mucho y ser un buen paciente".

"Yo transité la enfermedad de una buena manera, hay algo sano de llamar a las cosas por su nombre. Al ponerle un nombre lo visualizas y lo abrazas. Y cuando eso sane se deja ir gracias a un tratamiento", remarcó.

Si bien reconoció que durante el tratamiento pasó por "días muy oscuros, de mucho dolor", entendió que todo "viene por algo más". "Ahora tengo una apertura mental que antes no tenía, muchos cuidados, saber que es muy importante la alimentación y comer sano, mucho ejercicio", enumeró sobre cómo cambió sus hábitos de vida luego de superar la enfermedad.

"No me enrollo más con los momentos de la vida, la vida es hermosa aún en los dramas. Todo esto sirve para no hacerme problema por tantas cosas que me hacía... por mi carrera, por salir en la tapa de una revista. Ahora soy mucho más sincero", concluyó.

Mirá la entrevista completa de Fede Bal con Facundo Arana: