Superar la enfermedad y ordenar su vida son los valores que Fede Bal disfruta tras haber atravesado momentos difíciles de salud y pérdidas familiares. El hijo de Carmen Barbieri cuenta que se levanta a las 4:20 todos los días para hacer "Gente como uno", en FM Gente 107.5 con un grupo muy lindo de trabajo, desde las 6 hasta las 9.

Por otro lado, conduce "Resto del mundo" y en lo personal está iniciando la convivencia con Sofía Aldrey, admitió en diálogo con Ciudad. "Tengo muchas ganas de conocer África, Indonesia, India, Australia, Hawai, cosas que me quedan pendientes de lugares que no fui". Con total honestidad, reveló que tiene obsesiones. "En los hoteles hago la cama y también ordeno el baño. Creo que la gente que entra para hacer el servicio al cuarto debe pensar que en esa cama no durmió nadie. Necesito tener el orden como en mi casa. Con Sofía estamos empezando a convivir, hacemos una linda vida en pareja, las cosas están saliendo muy bien".

En cuanto al cambio radical de su vida, responde a que muchas veces expuso sus relaciones. "Mi novia de ese momento era famosa, y si dos novios trabajan en la tele es muy difícil mantener las cosas en privado. Pero creo que estoy haciendo un trabajo muy grande con Sofi para que todo se mantenga en el ámbito privado. Eso habla de mi madurez. Estoy apostando a vivir mejor, más suelto".

Sobre su deseo ser padre en un futuro, aclaró: "Tuve que hacer un tratamiento por precaución más que nada por la radioterapia que me aplicaron cuando tuve cáncer de colon, que era en la zona abdominal, y los genitales se pueden ver invadidos. Lo hice sólo por si el día de mañana quiero tener. No está en planes tener hijos, pero hay un deseo que creo que es más de mi novia. Amo a los niños y soy todavía un niño, todos los juguetes que le pueda comprar van a ser también para mí, pero no lo tengo entre mis objetivos a corto plazo".

Consultado por cómo se sentía ya curado, respondió: "Mi enfermedad vino a enseñarme un montón de cosas, entender que estaba viviendo la vida al revés. Que había cosas a las que le estaba dando importancia, me preocupaba por otras que no tenía sentido. La enfermedad genera un campo visual, como cuando a los caballos les sacás las anteojeras que usan para correr. Y empezás a ver que la vida va por otro lado, y es lo que pasa cuando le ganás a una enfermedad junto a los doctores, se respira libertad con nuevos aires".