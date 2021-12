Fede Bal reveló en marzo de 2020 que había sigo diagnosticado con cáncer de cólón y luego de 130 días de tratamiento de radioterapia logró superar la enfermedad. A tráves de las redes sociales, el actor compartió todo ese proceso con sus seguidores y desde entonces resalta constantemente la importancia de realizarse estudios preventivos.

Su mensaje contribuyó a que muchos jóvenes se preocupen por su salud y en ese sentido, el ex participante de "MasterChef Celebrity", volvió a destacar los beneficios de los chequeos médicos a tiempo. "Día de estudios de rutina... Me da alegría volver porque me recuerda que siempre voy a ser un paciente oncológico, me recuerda la importancia de los controles y especialmente de escuchar a tu cuerpo", escribió luego de su visita al Instituto Alexander Fleming.

En la publicación que hizo en Instagram, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal agregó una foto suya sonriendo a la salida de la clínica, y se refirió a los momentos de incertidumbre en su lucha contra el cáncer: "También recuerdo los días oscuros que pase acá adentro, pero siempre acompañado de la mejor energía y conocimiento de los médicos de este gran instituto".

En el cierre, dedicó el posteo en reconocimiento "a los que están en tratamiento, por los que están en controles y por los que ya no están". En cuanto a su experiencia, resaltó: "Garra, energía y verse sano, pilares que a mí me hicieron mucho bien".