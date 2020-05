En las últimas horas, Barbie Vélez aseguró que la movilizó enterarse que Fede Bal tiene cáncer de intestino, pero que no lo llamó porque "una cosa no quita la otra" haciendo referencia a su escandalosa separación, en la que hubo denuncias por violencia de género de ambas partes.

Este martes, Fede fue consultado sobre las declaraciones de su ex pareja y aseguró que no esperaba que la actriz lo llamara: "Yo no espero nada de nadie. Claramente terminé muy bien con muchas parejas y todas me escribieron. Pero con ella no terminé bien. Los dos entendimos que es una relación que está terminada y que nunca más queremos hablar el uno con el otro".

Y continuó sobre la joven: "Yo pienso lo mismo. Una cosa no quita la otra como para yo levantar un teléfono. No hay interés de ninguno de los dos. No hay chance ni de tomarse un café. Me quedo con lo lindo. Ella me hizo mucho bien también. Me probó como hombre en situaciones extremas. Soy feliz con que esté bien".