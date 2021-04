Luego de la dura internación y la larga recuperación que atravesó por el coronavirus, Carmen Barbieri se sumó a las grabaciones de " MasterChef Celebrity 2" hace tan solo algunas semanas. Consciente de las secuelas que le dejó el Covid-19, la capocómica sigue adelante con entusiasmo y fuerza en la competencia.

Este martes recibió la sorpresiva visita de Fede Bal, quien formó parte de la primera temporada. El actor fue su asistente en la dificultosa preparación del conejo. Después de recibir críticas mixta del jurado, Santiago del Moro le pidió algunas palabras al mediático sobre su madre.

"Me quiebro acá... es lo mejor que me pasó en la vida, es lo más lindo que tengo en mi vida. Me muero de amor por ella, es muy importante decirlo porque la vida son momentos.... es hacer un plato en la tele. Hacerlo en casa es lo mismo. Pero se trata de disfrutar de estos pequeños momentos. Te amo con todo mi corazón, no creo que ame a alguien nunca más en la vida tan fuerte como te amo a vos", manifestó con la voz quebrada.

"Gracias por estar acá. Vos trabajas acá (por su labor como host digital), pero viniste a darme una mano", le agradeció Barbieri. A lo que Fede respondió seguro: "No, pero esto no es trabajar".