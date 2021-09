A principios de marzo 2020, Fede Bal reveló que había sido diagnosticado con cáncer de cólon y contó que inició el tratamiento de radioterapia para poder superar la dura enfermedad. Además de someterse a los procedimientos tradicionales, el actor decidió seguir algunas terapias alternativas para poder atravesar este difícil momento.

De visita en el programa de Juana Viale y Mirtha Legrand, el hijo de Carmen Barbieri dio detalles de su travesía: “Fui a ver al padre Ignacio por ejemplo, terapia alternativa número uno si las hay en nuestro país. Conozco muchos rabinos, soy por elección judío, pero al mismo tiempo me abrí cuando alguien me llamó, el Chiqui Abecasis, y me llamó Leticia Brédice”.

“Me llamó ella y me dijo vos lo que tenes que hacer es esto, y me mandó un contacto. Constelaciones familiares, y lo hice”, explicó el intérprete sobre las sugerencias que recibió de parte de la actriz.

El actor vivió un episodio inolvidable con el Padre Ignacio.

Después, el hijo de Santiago Bal continuó con el relato del episodio que le cambió la vida: “Y el padre Ignacio, una experiencia increíble. No te puedo explicar lo que se vive ahí adentro. Y dije por qué no voy a ir a ver a este hombre que la gente lo consulta por problemas de salud, por problemas de todo tipo”.

.

“Yo no quería ningún trato VIP ni nada, yo quería entrar tranquilo, verlo y darle la mano. Es un contacto, te habla un poco al oído y es una… No sé, yo me quebré, y te lo cuento y me emociona, sin tener esa religión. Es creer. Él se acerca y te dice algo, y me dijo algo que me quebró, me hizo llorar, es una cosa más mía y muy privada”, concluyó Fede muy conmocionado ante las cámaras.

