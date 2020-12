Los grupos de WhatsApp son un tema controversial en cualquier ámbito, ya sea el trabajo, el colegio o los amigos. Muchos problemas se generan a partir de que algún integrante que no fue incluído o un mensaje o emoji picante. Y fue de esto sobre lo que habló Fede Bal.

Durante su visita al programa de Verónica Lozano, "Cortá por Lozano", el actor respondió a todas las dudas sobre el chat grupal que contiene a las figuras de " MasterChef Celebrity". El panelista Nicolás Peralta le consultó: “Ahora que quedaste afuera del programa, ¿abandonaste el grupo de WhatsApp que tienen los participantes?”. A lo que Bal respondió seguro: “No, señor. Sigo ahí, no lo voy a abandonar. A veces lo muteo cuando hay mucha interacción pero sigo, sigo”.

Fede Bal se refirió al grupo de WhatsApp de los participantes de " MasterChef Celebrity".

"Está muy activa Patricia Sosa, que es la madre fundadora de ese grupo de WhatsApp. Siempre pone ´Chicos, ¿cómo están? No lo puedo creer, me hacen llorar, Fede te queremos´ me puso cuando me fui. Iliana Calabró también escribe mucho y Claudia Villafañe también", manifestó el último eliminado del reality de cocina.

Sin embargo, Fede también reveló quien fue eliminado del reality y abandonó el grupo: "Rocío Marengo. La única que se fue y ella tomó la decisión de irse. En su primera partida, escribió: ´No es de mala onda, está buenísimo y los quiero mucho pero tengo muchos grupos y cuando cierro ciclos, doy vuelta la página´. La respetamos y se bajó".

Fede Bal habló sobre quienes siguen en el grupo de Whatsapp

Al hablar sobre su reacción, el mediático manifestó entre risas: "Yo siempre que pasa una cosa así de polémica, pongo solo una carita de Martitegui que está como mudo. El sticker es buenísimo para esos casos y si es muy polémico, mando muchos Teguis. También tengo otro sticker que estoy yo manejando un auto y arriba tengo muchos Teguis como quemándome la cabeza".

Por último, el hijo de Carmen Barbieri admitió que tienen stickers que podrían ofender a los jurados del certamen: "Sí, claro. Les dibujamos cosas arriba de la cara. Les hacemos cositas en la cabeza, bigotes y demás. Si no nos divertimos entre nosotros, ¿qué nos queda?".