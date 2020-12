Tras su paso por "Masterchef Celebrity", Fede Bal reveló una insólita anécdota de su infancia: escuchó a sus padres en pleno acto sexual.

El actor no tuvo problemas en contar detalles de aquel recuerdo: "Un verano escuché cosas raras. Fue un verano que estábamos en Mar del Plata, en el Hotel Hermitage. Nos daban la presidencial, que estaba buenísima, a la que siempre iba Mirtha Legrand y Moria Casán. Y yo tenía un cuartito medio raro; ellos se quedaban con la parte más linda y yo estaba en ese cuartito".

Y continuó en "Cortá por Lozano": "Empecé a escuchar unos ruidos y me parece que mi papá estaba inspirado porque lo escuchaba más a papá que a mamá. Eso es raro, cuando escuchás más al hombre. Yo lo escuchaba más a mi papá que a mi mamá... y era chico; tenía 12 o 13 años cuando pasó eso. Hice mucha fuerza para dormir y tuve pesadillas horribles, ¡imaginate!".

.

Luego el ex participante del reality culinario contó qué sueños tenía tras escuchar a Carmen Barbieri y Santiago Bal en la intimidad: "Soñaba que papá le hacía cosas a mamá muy feas. Dije: 'No, no, no quiero más esto'. Al otro día, los notaba muy juguetones a la mañana. '¿Querés una medialunita?', le preguntaba Santiago a Carmen. '¡Dale, papá, escuché todo, salí de acá!'".