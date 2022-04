Fede Bal respondió qué haría si se cruza con Nazarena Vélez, la madre de su ex pareja Barbie Vélez, y dejó en claro que ni siquiera quiere recordar el polémico final de su noviazgo, con denuncias cruzadas que luego fueron desestimadas por la Justicia.

"Nazarena reconoció también que estuvo mal en algunas cosas que dijo tuyas, dijo que se sacó porque cuando tocan a un hijo uno no se mide", le comentó el cronista al actor, quien respondió contundente: "Nada para decir". "Es una mujer que no quiero ni siquiera nombrarla", agregó sobre su ex suegra.

.

Fede Bal hizo una reflexión sobre su vida tras hablar de su conflicto con Nazarena y Barbie Vélez, con quien tuvo un noviazgo que terminó en escándalo y con denuncias de por medio. "Hay momentos tristes de mi vida que los borro completamente, ni siquiera los recuerdo. Me mostrás imágenes y no me reconozco, no soy esa persona, pero claramente aprendí muchísimo", expresó a Intrusos.

Fede Bal no quiso visitar su pasado.

Al final, el conductor reflexionó: "Creo que las cosas salieron bien para todos, todos tenemos nuestros trabajos, nuestras vidas, y me parece que no da volver a hablar de una situación en la que se sufrió tanto". Nazarena Vélez, por su parte, volvió a negar que exista la posibilidad de coincidir en la TV con Carmen Barbieri tras el fuerte enfrentamiento que protagonizaron en mayo de 2016 a raíz de la separación de sus hijos.

"Probablemente le diga a Ángel de no estar en el programa. Probablemente. Para que los dos la pasemos bien. Ella se merece una nota linda, distendida. La quieren mucho acá, así que me parece muy bien", cerró la actriz, productora y ahora panelista en su visita a "Intrusos" sobre la posibilidad de coincidir con Barbieri en un estudio.