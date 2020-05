En plena lucha contra el cáncer, Federico Bal volvió a trabajar. El actor comenzó en un ciclo radial donde protagoniza una columna en la que llama a sus ex parejas. Para dar inicio al segmento, el hijo de Carmen Barbieri sorprendió al comunicarse con Stephanie Demner, con quien se dio su primer beso.

"Te estoy llamando desde la radio. Soy Federico Bal, creo que soy tu primer beso", comenzó a decir el artista de 30 años para rememorar las épocas en la que tenía 15 años y ella 12.

"Me acuerdo de la primera vez cuando te vi en la combi. No podía ser más lindo Buenos Aires en esa época… Tenías el flequillito rubio, muy chiquito, los ojos celestes y yo me perdí de amor. Te llamo porque quiero saber por qué no funcionó lo nuestro", aseguró Bal.

Sorprendida por el llamado, Stephanie comentó: "Vos eras más grande, eras el chico malo en ese momento. Ya eras famoso, había condimentos… Entonces como que tenías muy buenas cartas para jugar. No sé de qué hablábamos pero eras muy chamuyero. Me regalaste un CD de Eminem por mi cumpleaños".

"¡Pero ella no lo aceptó porque tenía lenguaje fuerte!", interrumpió Fede. "Yo creo que te regalé un libro de Los Simpsons", aseguró la modelo.

La modelo está de novia con Guido Pella con quien anunció su casamiento.

"Nos fuimos para atrás para que no nos vea el chofer. Hicimos ‘uno, dos, tres’ y listo", declaró el ex participante del "Bailando". Pero fue en ese entonces cuando la novia de Guido Pella reveló el motivo de su "ruptura". Al respecto advirtió: "Terminamos porque yo era muy chiquita y nos dimos un piquito una vez. Después otro y después vos fuiste un poco desprolijo y como yo no quería chapar te chapaste a otra. Lo peor es que me rompió el corazón. Yo era chiquita, recién daba un besito por primera vez. Nos dimos un beso escondidos en la combi".

"Yo lo quise en serio. Después cuando se puso de novio ya éramos más grandes y lo llamaba para cagarlo a pedos, para reprobarle las novias. Nunca me gustaron sus novias", concluyó Stephi entre risas.