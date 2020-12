"¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? Yo no sé cómo estás vos con Barby ni nada. Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto. No te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener problemas con Telefe ni nada. Vos relajá en eso que mi casa es un bunker y las chicas que vienen… ay, Polaco", dice parte del audio que le envió Fede Bal al cantante de cumbia y generó una crisis con Barby Silenzi.

Tras el escándalo, se conocieron detalles de las fiestas que organiza el hijo de Carmen Barbieri y de su "ritual" . Así lo manifestaron en "Los Ángeles de la Mañana" al contar los juegos eróticos que realiza el participante de "MasterChef Celebrity" en su hogar.

"¿No paso el audio completo? ¿Es muy fuerte? ¿Es tan fuerte como la orgía de Matías Defederico? No. Es menos", expresó Ángel de Brito mientras reproducía el mensaje del actor. Fue en en ese entonces cuando Cinthia Fernández comentó: "Lo de la mesa... No lo contamos".

.

"El dato de la mesa no está en el audio, ni lo contemos lo de la mesa", dijo el conductor. Sin embargo, la panelista amagó con revelar el secreto: "¿Por qué no se puede contar? Yo lo cuento".

"Es tan machirulo que me da asco", acotó Maite Peñoñori en referencia al tema. Mientras que el presentador televisivo declaró: "Es que no sé cómo contarlo. En las fiestas de Fede Bal hay un ritual; hay una mesa y hay un juego, que no es el de la copa".

Por su parte, Mariana Brey explicó: "A mí me dan unas ganas de contarlo. Están todos los hombres sentados alrededor de la mesa y algo pasa abajo".

Fue en ese entonces que Cinthia agregó con picardía: "Y las chicas por debajo de la mesa" Sin embargo, de Brito puso paños fríos en el asunto y finalizó con el tema: "Frenemos acá!".