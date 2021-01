Tras los dichos de Flavio Mendoza, productor de la obra que protagoniza Carmen Barbieri, a quien la trató de "hipocondríaca" luego de enterarse de que la actriz estaba internada por un cuadro de neumonía por haberse contagiado de coronavirus, ahora habló Fede Bal. Primero dijo que nadie está a salvo de contagiarse: "Ella no se va de fiesta. A mí me señalan con la mano porque hice una fiesta hace tres meses o me fui a Mar del Plata y se armó un barullo. Yo me re cuido y mi mamá, que sólo trabaja, se contagia. Esto es tan aleatorio".

Finalmente reflexionó en "Intrusos" sobre los dichos de Mendoza: "En este momento creo que no está bueno hacer ese humor. Mamá está con Covid-19 y la hipocondría se va a otro lado cuando tenés un resultado positivo de coronavirus".

Si bien expresó que no quería pelearse con el productor, continuó: "No me pareció ubicado cuando mamá realmente está internada y no se siente nada bien. Con estas cosas no se joroba".