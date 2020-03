El corazón de Fede Bal volvió a tener dueña. Se trata de Sofía Aldrey, una maquilladora nieta de Florencio Aldrey, un empresario millonario oriundo de La Coruña, España. Los jovenes son amigos desde pequeños, pero desde noviembre su amistad habría crecido hasta convertirse en los últimos meses en "algo más".

En enero se los vio muy juntos en las playas de Mar del Plata, ciudad donde el actor protagonizó "Mentiras Inteligentes". Hasta el momento, ninguno de los dos salió a confirmar su romance, de todos modos, fue Carmen Barbieri la que mandó al frente a su hijo y afirmó su noviazgo.

"Hoy, Fede está con Sofi y… tal vez está mal lo que estoy diciendo porque él no quiere decir que está de novio. Pero bueno, están todo el tiempo juntos y ella lo cuida. Cuando se enfermó Santiago y estaba muy grave, Sofi estaba al lado. Eso no lo sabía, mi hijo no me lo contaba para que yo no cuente. Yo no iba a contar, ahora sí cuento porque veo las fotos que le roban donde se los ve juntos y ella haciéndole mimos. Además, Sofía es nieta de un hombre que yo quiero mucho y soy amiga, que es Florencio Aldrey y para mí es un placer", indicó la vedette en "Intrusos"

Y agregó convencida: "¿Te imaginás si esas dos familias se juntan? Pero no pasa por un tema de guita, sino por un tema de familias porque nos queremos. Ella es una chica sencilla, sin maquillaje, común. Es una maquilladora de primera, es maestra de maquillaje. Ahora está en Buenos Aires y le mandó un beso a mi ‘Lady Di’. Le puse ese apodo porque no hace falta que se vista de Lady Di para serlo. Ella viene con un jean y una remerita y se le nota. Es bárbara".

No obstante, pareciera que las palabras de la artista habrían molestado al ex ganador del "Bailando". ¿El motivo? Al hijo de Santiago Bal no le habría gustado que le diga "Lady Di" a Sofía. Así lo manifestaron este lunes por la tarde en el ciclo de América.

"Fede está enojado por el sobrenombre que Carmen le puso a Sofía. Federico no lo tomó bien, 'Lady Di', porque habla del poder que tiene ella", indicaron desde el piso. Y continuaron: "Él habría dicho, ‘No sólo soy su hijo, soy Fede Bal"

"Federico se enoja después de que todo el verano con su mamá cuando él llevaba a los veinte amigos a su casa les cocinaba para todos", concluyeron.