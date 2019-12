Federico Bal contó detalles del diálogo que tuvo con Laurita Fernández, su ex, tras la muerte de su padre, Santiago, y reveló que no recibió ningún llamado de Barbie Vélez, con quien protagonizó uno de los escándalos más recordados tras la denuncia que recibió por violecia de género.

En una entrevisa con "Confrontados", el ciclo de Rodrigo Lussich, Fede contó cómo fue el contacto con Laurita: "Laurita me escribió por Twitter. Es divina, la verdad es que no tenía por qué hacerlo. Agradezco a todas mis exparejas, que algunas estuvieron presentes en el velorio y otras por mensajes. Quiere decir que aunque me hayan bloqueado, no hice las cosas tan mal en mi vida".

.

Laurita, en "LAM", había contado: "Quise estar presente de alguna manera. Él me respondió. Más allá de que Santiago era su papá, yo lo conocí y fue un hombre muy amoroso conmigo".

Consultado sobre si Barbie le escribió, Fede sostuvo: "No, no. Ella es una cosa muy triste de mi vida y claramente ninguno de los dos va a aparecer para el otro nunca más en la vida. Ella quería mucho a mi papá, y mi papá también a ella".