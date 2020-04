Tras la polémica declaración de Nicole Neumann sobre el origen del coronavirus y el consumo de animales, la modelo recibió fuertes críticas. Sin embargo mantuvo su postura de no comer carne y Fede Bal la defendió.

"Si no comiéramos animales no habría pandemia", aseguró Nicole en la tapa de la revista "Caras" ya que el surgimiento del virus podría relacionarse con el consumo de una sopa de murciélago en China. Además, confesó que hace 27 años no consume carne y hace cinco que es vegana, es decir que eliminó de su dieta cualquier alimento derivado de un animal.

.

En medio de su explicación sobre las consecuencias de consumir carne, la panelista indicó al aire de "Nosotros a la Mañana" que "hay estudios científicos que dicen que el consumir carne genera alto porcentaje en tendencias al cáncer de colón". "No es un invento, está estudiado", disparó y despertó una nueva polémica.

Pero en medio de las críticas, Fede utilizó sus redes sociales para apoyar la afirmación de Nicole. El actor está en tratamiento luego de ser diagnosticado con cáncer en el intestino y contó que investigó sobre el tema de los alimentos y su enfermedad.

"En esta declaración la banco, eh. Ojo. Vengo viendo y leyendo mucho del tema, y no está tan equivocada", manifestó el hijo de Carmen Barbieri en su Twitter al compartir una imagen con la expresión de la modelo.