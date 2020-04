Carmen Barbieri ama a su hijo, Federico Bal, por sobre todo. Siempre los vimos juntos, y desde que el actor anunció públicamente que padece cáncer de intestino, la ex vedette se muestra con el corazón abierto, muy sensible por la situación y acompañando a Bal en cada momento.

En una entrevista con Marcelo Polino en Radio Mitre, Carmen relató cómo vive este momento: “El tratamiento es bastante fuerte, es una quimioterapia con rayos al mismo tiempo. Vivo rezando, pensando en Fede. Viene con dolores, duerme muchísimo, está muy cansado, debilitado. Lo vi por el vidrio hace tres días, que pasa a saludarme, lo vi bien pero con cara de cansado y delgado. No lo puedo abrazar ni acompañar, es un bajón. Está muy dolorido, me dice 'mamá no me siento nada bien'".

Obviamente, la productora teatral se refería no solo a la salud de su hijo, sino a la circunstancia actual de cuarentena, que impide tener contacto físico con Fede.

Sobre cómo se siente ella en esta delicada situación, expresó: "Cuando recibí la noticia fue el golpe más grande que recibí en la vida. Él es muy fuerte, y me enseñó a que le pierda miedo a la palabra cáncer”.

También bromeó acerca de cómo se dieron vuelta las cosas en las que creía: "Me dijo enseguida ‘vamos a Disney’, porque yo siempre le decía que si yo llego a tener cáncer, antes del tratamiento vamos a Disney. Siempre lo jodía con eso, y ahora el que tiene cáncer es él”.

Reconoció que lo malo puede servir de aprendizaje: “Con este golpe que nos dio la vida -por la

pandemia- tenemos que aprender tanto, y mejorar muchas cosas. Deberíamos limpiar nuestras miserias humanas”, y finalmente confesó: "La peleé con Santiago, cómo no la voy a pelear con mi hijo”.

También dijo que en sus charlas, Fede reveló estar sorprendido porque Marcelo Tinelli no lo llamó ni una vez, al contrario de Mirtha Legrand, que todos los días quiere saber cómo se encuentra. "Él me dijo ‘estoy tan asombrado de que Tinelli no me llamó ni una vez. Me llamó todo el mundo mamá, y Marcelo no’. Yo le dije que debe estar ocupado, y él me dijo ‘pero no mamá, me llamó toda la gente, trabajé tantos años con la productora’. Le extrañaba porque se fija quién lo llama y quién no. Lo llama Mirtha todas las mañanas para ver cómo está, lo llama Graciela Borges, él no puede creer que la gente rece por él", detalló.

“Sofía (Aldrey, novia de Bal) lo llevó a hacerse los estudios, lo llevó de las orejas, fueron a los mejores especialistas y saltó que tenía cáncer. Parece ser que lo agarraron a tiempo; ojalá que sea así. Porque el tumor es muy grande, maligno y está muy cerca del recto pero él tiene mucha fe y los médicos me dicen ‘quedes tranquila que le estamos reduciendo el tumor para poder opearlo’. En el 30 por ciento de estos casos se reduce de tal manera que desaparece así que estoy rezando por eso”.

Ahora, el joven empezará un programa de radio una vez por semana, que seguramente lo mantendrá ocupado y lo ayudará a atravesar este duro momento.