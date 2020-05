Tras anunciar que padece cáncer de intestino, Fede Bal aseguró que se iba a mantener alejado de los medios durante un tiempo para poder estar más tranquilo. Pero luego de iniciar su tratamiento, el actor regresó a las cámaras, se mostró animado y reveló detalles de cómo enfrenta su enfermedad.

La noticia de su cáncer conmocionó a la farándula argentina y comenzó a recibir cientos de mensajes de apoyo a través de sus redes sociales, pero algunas figuras decidieron enviarle ánimos de manera más personal y privada, como Mirtha Legrand y Luisana Lopilato.

El hijo de Carmen Barbieri confirmó que recibió el llamado de la diva de los almuerzos, quien le manifestó su acompañamiento durante este largo proceso. "Con Mirtha hablamos de la medicina, me habló y me dijo que iba a estar bien", relató.

Agradecido por todos los mensajes recibidos, Fede contó que también se comunicó la protagonista de "Casados con Hijos" y recordó: "Luisana me habló desde la fe, me dijo que si creía en Dios, me iba a sanar". Agregó que del saludo también participó Michael Bublé y destacó: "Son personas que yo no conozco (personalmente)".

En cuanto a sus creencias religiosas aclaró que tiene fe pero que cree en "algo más grande, en el universo". "Yo tengo mis charlas con ese Dios que a mucha gente ayuda. Pero creo en mí mucho más que en rezar y pedir que me saquen el cáncer. Está estudiado que se va con el tratamiento medicinal. Estoy en una pelea interna con la ciencia porque me asegura que nada más se salvan tres de cada diez", comentó al aire de " Los Ángeles de la Mañana".

Además, describió el momento en que su madre conoció su diagnóstico y contó: "Cuando le dije que tengo cáncer se quebró". "Es difícil, fue la peor noticia que se le puede dar a una madre", reconoció emocionado.

Fede Bal atraviesa su tratamiento en medio de la cuarentena por coronavirus.

"Le digo a mi mamá que algo muy importante de lo que estoy atravesando es que hay que decirle 'cáncer' porque hay gente que le cuesta hasta nombrarlo. No digas 'problemita', es cáncer. Mientras más uno puede normalizar esa situación más fácil es asimilar lo que va a pasar y aceptar las noticias malas", consideró.