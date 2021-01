La invitación a una fiesta con muchas mujeres que le envió Fede Bal a El Polaco, su amigo y compañero de "Masterchef Celebrity", generó gran polémica y el hijo de Carmen Barbieri fue acusado de descuidar a su novia. Ahora, el actor habló sobre las consecuencias de la viralización de su audio.

"La pileta está hirviendo. Hace tres días que la vengo calentando. ¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco? Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto. Vos relajá en eso que mi casa es un bunker… y las chicas que vienen… ay, Polaco", le dijo Fede al cantante.

Esto generó una gran crisis entre Barby Silenzi y Ezequiel Cwirkaluk, y de allí, una gran repercusión.

Si bien se habló de una fuerte pelea entre Bal y su novia, Sofía Aldrey, el artista dijo que no había tenido ningún problema por sus audios.

Jorge Rial expresó hace unos días y aconsejó al mediático en "Intrusos": "Quiero hablar un minuto de Fede y la fiesta esa que hizo en la que no estaba la mujer. La mujer que lo acompañó durante todos estos meses duros... Si yo fuera el padre de él le diría 'vení, nene. Sentate acá. Esa mujer fue la que te salvó la vida. Fue la que te llevó al oncólogo'".

El martes, Fede dio un móvil al mismo programa y quiso aclarar varios puntos. "Fue libidinoso el audio, pero era algo privado", comenzó diciendo ante las preguntas de los panelistas.

Luego se refirió a los dichos del conductor: "Todos dicen 'pobre Sofía que lo acompañó en la enfermedad, ¿cómo le hace eso?'. Con mi novia tengo una relación de diálogo y ella sabía perfecto la gente que venía, la temperatura en la que estaba la pileta y la cantidad de mujeres que venían a divertirse. Ella lo sabía perfecto".

Débora D'Amato repreguntó sobre el tono que se escuchaba de Fede en el material viralizado: "Y... el tono del audio es algo que uno no quiere escuchar de su novio, como yo no quisiera escuchar audios de ella, con su amiga, hablando de un chico".

Pero a pesar de ello, el productor aseguró que no fue un tema de discusión ni mucho menos: "No me generó ninguna charla con ella. No es un tema de bancar, es un tema de entender que si a mí si me sacás el alma de fiesta que yo tengo, esta alma de celebrar, no soy yo".

Cuando Anamá Ferreyra le consultó si sabía quién habría pasado el mensaje a los medio, cuestionó en tono irónico: "¿Y a vos quien te parece, Anamá?. Yo me hago cargo de todo. El polaco no creo que quede muy bien. Y yo no me puedo meter en su relación, prefiero mantenerme afuera de eso".

Al enterarse de la polémica, su madre Carmen había expresado: "Yo pensé que había cambiado Federico. ¡Salió al padre! A mí no salió". Al respecto, Fede cerró: "Las frases de mamá son muy lindas. Gracias a Dios salí a mi papá, con sus virtudes y defectos".

