Para Fede Bal, el 2020 no solo fue un año difícil por la pandemia de coronavirus, sino que además el actor tuvo que realizar quimioterapia y radioterapia luego de ser diagnosticado con cáncer de colon, misma enfermedad por la que murió su papá Santiago Bal hace un año.

Afortunadamente el hijo de Carmen Barbieri logró curarse luego de un corto pero fuerte tratamiento y ahora goza de buena salud." Fue un año mágico y difícil, con enseñanzas que no me dio ninguno de mis 31 años. Yo nunca le tuve miedo al cáncer y estaba seguro de que no me iba a morir de esto. Pero aprendí, porque me di cuenta de que vivía al revés y le ponía importancia a cosas que no valían la pena", reflexionó en diálogo con Gente.

Y agregó: "Uno tiene que ser feliz todo el tiempo, o al menos intentarlo. No me sentía feliz y ahora ya no me engancho con las peleas berretas de las redes. Prefiero estar con mis perros y con mi novia, en la pileta y lejos de lo que pase en la tele, que de hecho no tengo. Siento que malgastaba mi tiempo y que debí hacer un cambio energético necesario para ser el que soy hoy. Que soy el mismo, pero con más apertura y más aprendizaje".

Por otro lado, aseguró que cree conocer el motivo por el cual se enfermó: la "mochila" que cargó durante la pelea de sus padres y la enfermedad de Santiago. "La relación con mi viejo era increíble. Con él, la salud siempre fue un tema: salía del quirófano y volvía a entrar. Pasamos tiempos muy difíciles. Pero cuando me refiero a las mochilas hablo de cuando mi papá se portó mal con mi mamá. Yo todo lo que quería era ayudar a mi vieja, porque la veía mal y sentía una responsabilidad que no me pertenecía. Yo sentía que la tenía que sacar adelante a ella y me perdí a mí mismo", confesó.

Además, reveló que el cáncer lo ayudó a dejar de mentir: "Cuando sentís que todo se derrumba tenés que abrazarte a la enfermedad, no preguntarte por qué a vos. Yo sabía que tenía que aprender algo y que no quería mentir más".

.

Por último, se refirió a la relación bajo perfil que tiene con su novia Sofía Aldrey, luego de mantener tormentosas relaciones con mujeres del medio como Barbie Vélez, Laurita Fernández y Tamara Gala. "A ella casarse le gustaría, pero no es algo que hayamos hablado. Tuvimos un año difícil y de disfrute; llegado el momento, creo que sí... ¡Imaginate la fiesta de casamiento que podríamos hacer! Duraría 24 horas. Pero por el momento no sé, estamos en el flow de divertirnos, encontrar la armonía, la paz que no tuvimos este año con la enfermedad y la locura de la pandemia. Siento que me gustaría, pero que no es el momento. Y claro que me encantaría ser padre, pero también sé que a partir de tener un niño nunca más podés ser una persona relajada. Siento que nunca más podría descansar, que sería muy sobreprotector. Me da mucha inseguridad traer un chico: bastante tengo conmigo y con este mundo tan roto", se sinceró.