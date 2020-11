Sin dudas este es un año especial para Fede Bal, que agradece cada día en su vida. Desde que anunció en las redes que su tratamiento contra el cáncer de colon fue exitoso, tras cuatro meses de incertidumbre pero mucho empuje, el actor cambió muchas cosas en forma de pensar y de ser.

Y mientras disfruta de sus creaciones gastronómicas y de todo lo que aprende en "MasterChef Celebrity", se sinceró al hablar de cómo modificó sus hábitos alimentarios, en pleno tratamiento durante el aislamiento obligatorio.

Acerca de si tiene complejos con su cuerpo, el hijo de Carmen Barbieri expresó: "No, cero. Ahora estoy 10 kilos arriba y estoy muy gordo, pero no me enrosco con eso, porque me agarró la cuarentena, la pandemia y el tratamiento contra el cáncer. Me quedé en mi casa y me comí todo, como si me fuese a morir mañana".

"A la ansiedad se le sumaron las pastillas y el tratamiento, pero estoy sano, y eso es lo más importante del mundo. Bajar de peso se puede, pero si no te sanás, ahí está el problema. Entonces ya está. Sí, tengo 10 kilos de más, pero, ¿qué importa si estoy vivo? No tengo ningún complejo, me siento bien conmigo y estando sano, el resto se puede mejorar", agregó, en diálogo con Pronto.

Fede Bal se luce en "MasterChef Celebrity".

Celebra la vida

Además, dejó en claro que decidió dar un vuelco en su dieta: "Empecé a cuidarme, sí. Estoy entrenando, me estoy tratando de cuidar con la comida y de a poquito siento que voy a estar mejor. También entreno dos veces por semana y hago boxeo otras dos veces a la semana. Corro un poquito, me armé un gimnasio en casa y estoy muy feliz. Lo más importante es que estoy sano, el resto se arregla solo". Además contó que se hizo vegetariano durante estos meses difíciles.

Pero, además, Federico se mostró muy contento con una noticia que le dieron hace algunos días. "Me hice un estudio final hace dos semanas para ver qué pasó por adentro y está todo como si nunca hubiese pasado nada. Es mágico, los médicos y mi familia están felices", explicó, antes de contar que adoptó una nueva filosofía de vida. "Celebro la vida todos los días que me levanto. A veces con la vorágine uno no se da demasiado cuenta, pero ahí freno, bajo y digo estoy sano, estoy vivo y tengo que agradecer", concluyó.