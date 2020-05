El viernes por la noche fue muy especial para Federico Bal, ya que volvió a trabajar, desde su casa, en el programa de radio "Late el viernes". Mucha era la expectativa generada en torno a este arranque, dado que el actor está en medio de su tratamiento oncológico por el cáncer de colon que le diagnosticaron en el verano.

El hijo de Carmen Barbieri comenzó con un relato muy sincero sobre su estado actual. También reveló las dos primeras consultas que le hizo a su médico antes de iniciar la quimioterapia y la radioterapia. "Le pregunté si me iba a morir y si el tratamiento me iba a permitir tener hijos en el futuro", admitió.

"Me dijo: Vos, tranquilo. Esto es como agarrar la Ruta 2 para Mar del Plata con un muy buen auto. En ese momento, tu cuerpo es el auto. Yo no te puedo asegurar que vas a llegar a la playa sin chocar, pero tenés todas las chances de estar bien. Me dijo que un 30% de los pacientes con mi condición se curan y no se tienen que operar", detalló.

El actor contó cómo atraviesa este momento de su vida en la pandemia.

"Comencé mi tratamiento en medio de una pandemia y a partir de ahí vinieron miles de cambios. Les dije a mis amigos que los amaba, llamé a algunas mujeres y les pedí disculpas por si les hice mal en algún momento, pagué muchas deudas por las dudas, juego con mi perro antes de ver las redes, hago yoga, cambié mi alimentación al 100 por ciento y me hice vegano", concluyó en su debut en FM Late.