Fátima Florez fue sorprendida por partida doble al aire. Primero con la salida al aire de su pareja, Norberto Marcos. Segundo, por su pedido de casamiento en vivo, tras 21 años de amor, durante una entrevista que realizó en "Flor de Equipo" que actualmente cuenta con la conducción de Denise Dumas.

Si bien el objetivo del llamado del productor de la talentosa imitadora no fue pedirle que se case con él, la charla derivó para ese plano y tras las presiones de algunas integrantes del programa, terminó haciéndole la romántica propuesta.

.

"Yo digo mi marido de costumbre, porque son muchos años, pero no estamos casados. No hemos puesto la firma. Me gustaría. Antes decía que no hacía falta, que era más importante el sentimiento". comentó con sinceridad la artista. Por su parte, el hombre respondió: "Si ella quiere casarse, yo no tengo ningún problema".

Fátima Florez junto a Norberto Marcos, su pareja.

Ante la insatisfacción por la frialdad de su pregunta, tuvo su segunda oportunidad. “No la voy a hacer tan complicada: amor, ¿te querés casar conmigo?”. Para sorpresa de los presentes, Fátima retrucó con referencia a una acotación de Analía Franchin: “Tengo una inclinación del 70% al sí, pero Analía me hizo dudar…”.

“Mi sentimiento es mucho más grande que un papel firmado, que un día en especial. Toda la vida tiene que ser de miel, de color de rosas, de acompañarse. Pero sí, la balanza está más inclinada a que sí”, concluyó con una sonrisa.