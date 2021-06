Semanas atrás, Fátima Flórez imitó a Mariana Nannis en "Showmatch" y sorprendió por su increíble parecido con la mediática madre de Alex y Charlotte Caniggia.

Sin embargo, su actuación no le gustó nada a la ex de Claudio Paul Caniggia. "Es muy ordinaria, me imita como muy barriobajera. Me imita como una mujer muy exagerada, ordinaria. Primero, yo no me visto así. Segundo, me imita muy mal, como muy bruta, rara. Yo no soy así, pero dejala", dijo en un audio a Rodrigo Lussich en "Intrusos".

Ahora, la humorista le contestó a la mediática de manera contundente. "Estuve al tanto de lo que dijo, al principio no lo podía creer pero después si lo creí. Empezó a viralizarse su audio. A mí no me molesta en absoluto y aprendí a hacer medio Moria, no me importa nada", aseguró en diálogo con Juan Etchegoyen en "Mitre Live".

"Te juro que cuando lo escuché no me molestó porque sé que es Mariana Nannis. Ella no va a decir que le gusta. No me molestó absoluto y seguro en algún momento va a volver de parte mía, la amiga dijo que no va a volver pero Fátima va a volver y le va a decir a todo el mundo en la cara lo que quiera decir", agregó.

Luego contó cuál fue la reacción de Charlotte ante la imitación de su mamá: "A ella le encantó".

¡Mirá la imitación de Mariana Nannis por Fátima Flórez!