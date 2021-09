El siete de septiembre es una fecha más que especial a raíz del fallecimiento de Gilda. El 2021 tuvo el aniversario número 25 del accidente fatal que sufrió en la Ruta 12 por lo que hubo distintos homenajes a la cantante tropical.

“ ShowMatch: La Academia” no fue la excepción y Marcelo Tinelli decidió recordar a la popular artista con una serie de presentaciones. La primera en interpretar canciones de Gilda fue Fátima Florez, quien salió a escena caracterizada como la intérprete.

.

La imitadora cantó “No es mi despedida” y “No me arrepiento de este amor”, dos de sus mayores éxitos, y tuvo palabras muy sentidas sobre la cantante. El conductor se adelantó a las emociones y consultó: “¿Qué se siente cuando estás recreando un personaje de la dimensión de Gilda?”.

Fátima no ocultó sus sentimientos a la hora de referirse a la artista. “Me provoca una emoción muy especial hacerla. Me llena el corazón, me hace bien. Es muy especial hacer a Gilda”, comenzó la actriz.

Además, tuvo una confesión sobre lo que representaba realizar dicho homenaje en “Showmatch”. “Ayer no podía dormir, son 25 años y muchas emociones. Toca el corazón de la gente”, agregó sobre la antesala de su actuación.

En lo que creía que era su cierre en el programa, mencionó: “Cada vez que uno canta una canción de ella, te llega al corazón y te acaricia el alma”. Sin embargo, mientras se despedía no pudo contener las lágrimas por la emoción que representó haberla personificado. “Estoy muy emocionada, de verdad. Me emociona mucho y voy a cantar a Gilda en cada rincón del país”, sentenció.

