Fátima Florez tuvo una muy buena temporada de verano en Mar del Plata. A pesar de que había arrancado con el pie izquierdo, por el gran aumento de contagios de coronavirus, la capocómica logró salir adelante y eso demostraron los números de la boletería.

Tal fue su éxito que una productora de Miami decidió llevar su obra para allá. En un principio todo estaba más que bien, hasta que, al parecer, la habrían estafado. La información la dio Pablo Layus en "Intrusos" y explicó: "Se estuvo presentando en Miami, le fue realmente muy bien, entradas agotadas, pero habría sido estafada".

.

Y agregó: "Ella está de viaje en este momento y no me pude terminar de comunicar, pero según lo que adelantaron, cuando le pasaron los números de lo que se había vendido, de lo que se había recaudado no le dieron nada".

La noticia sobre la supuesta estafa ya comenzó a circular. Sin embargo, la artista mantiene su perfil bajo sobre el caso. "Ella no quiere declarar, pero se habla de que claramente los números no eran lo que ella pensaba", confirmó Florencia de la V.

La foto de marquesina de Fátima Florez.

Asimismo, revelaron que Fátima Florez y su marido hicieron una gran inversión para poder presentarse en el exterior. Esto se debe a que tuvieron que sacar visas especiales, así como también para las personas que trabajan en el equipo de ella.

¡Mirá el video donde dan la noticia que Fátima Florez habría sido estafada!