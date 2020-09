El herpes zóster de Carmen Barbieri, que le provocó una parálisis facial, mucho dolor y una gran inflamación en su rostro, especialmente en el ojo, le impedirá por un largo tiempo continuar participando en el " Cantando 2020".

De modo que el 8 de septiembre la reemplazó Fátima Flórez y le fue muy bien; sin embargo, en el siguiente ritmo la producción dejó a Fátima de lado y cantó Luisa Albinoni. Cuando terminó de cantar esa noche la imitadora, sucedió algo inesperado que provino de la propia Carmen Barbieri, quien, desde su cuenta de Twitter, tiró un palo durísimo. "Genia Fátima. Amo el programa, pero esa no soy yo", se despachó la participante mientras guardaba reposo también a causa de la lesión que había sufrido en un pie. Luego, la mamá de Fede Bal recapacitó sobre lo que había expresado y añadió un tuit mucho más halagador para Fátima Flórez y su trabajo en la pista del " Cantando 2020". "Amo a Fátima. Gracias por estar ahí, una estrella, una gran artista", escribió la actriz y directora en la red social.

.

Pero en el mundo de la tele, y especialmente en los realities, siempre hay maniobras para lograr más rating y escándalos. Esta semana, Flórez habló en "Intrusos" y opinó acerca de si consideraba que había sido desplazada por Albinoni y aclaró que en la charla que tuvo con Fede Hoppe siempre hablaron de una sola gala y aclaró: "Soy una remadora, una batalladora, ya no sé más qué hacer... No sé, a veces creo que tengo que venir con premios no sé de dónde, siento que a veces me discriminan por ser mujer y se me exige en un medio machista más que a otros hombres que hacen lo mismo que yo y, a veces, tal vez no lo hacen tan bien como yo y los aplauden. Yo llego a hacer algo regular y me matan".

Fatima reemplazó a Carmen Barbieri por una gala.

Cuando le preguntaron si era consciente de que había ganado su derecho de piso, aseguró: "No quiero victimizarme, pero soy una mujer sensible, me corre sangre por las venas, me he emocionado porque soy natural, lloré y reí porque soy auténtica, pero nunca dejé de remar ni de pelear. A veces buscan la quinta pata al gato o el pelo en el huevo, o buscan por dónde me pueden joder, pero no doy más, ¿qué quieren, que done un órgano? Hay muchas cosas que no entiendo y sigo tratando de entender, pero hay una realidad y es que soy una mujer que trabaja mucho en mi crecimiento personal y profesional. No me duermo en los laureles, al contrario, siempre estoy rindiendo examen. Tal vez el hecho de no tener padrinos artísticos o influencias no es normal en el medio, pero me hice de abajo, de menos diez".

Recordemos también que Flórez se sintió desplazada del programa de Susana Giménez cuando también estaba Antonio Gasalla, por problemas de ego y celos, y en noviembre del año pasado coincidieron en el mismo teatro, que tenía dos salas, y el capocómico se quejó porque la foto en la puerta queda partida al medio. En ese momento Fátima había asegurado: "Antonio es un grande, un número uno. Me encantaría que un día baje y hagamos a Susana con la abuela, por ejemplo".