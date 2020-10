Fátima Flórez, una de las comediantes e imitadoras más importantes del país, se encuentra en el ojo de la tormenta porque muchos seguidores la acusan de estafa. Actualmente están de moda los shows por streaming, ya que, debido a la pandemia, es la única forma en la que los artistas pueden recaudar dinero en plena pandemia. Y en este contexto, Fátima anunció su espectáculo "Fátima Superstar" a través de la plataforma Teatrix, pero durante la función, a la que se accedía con tíckets virtuales de más de 500 pesos, la audiencia comenzó a quejarse.

Según los denunciantes, la obra no estaba en vivo, sino que era un video viejo, que databa de 2018, hecho que nunca se aclara en la plataforma antes de adquirir las entradas. "Pagamos por ver un video del 2018 de mala calidad, pésimo audio. Lamentable. Muchos elegimos comprar tu entrada y no la de otro artista y nos sentimos estafados", dijo un usuario. "Una estafa total. Lo hubiese visto gratis por YouTube. Nunca más", dijo otro.

Entre los comentarios que le dejaron en sus redes sociales, muchos fans hablan de desilusión, pero la mayoría coincide en que fueron estafados. Flórez finalmente apareció y se desentendió del problema: "Lamentablemente recién llego y me desayuno con estas quejas de muchos que tuvieron problemas para poder ver la obra. Realmente me sorprende, porque de Teatrix me dijeron que todo había salido maravilloso. Exigiré una solución para quienes compraron su entrada y no pudieron verla. Pido las disculpas del caso. Estamos aprendiendo a manejarnos con estas nuevas técnicas de presentaciones y la tecnología escapa a nuestro manejo". En su descargo sólo habló de los problemas técnicos, y causó más enojo en el público.