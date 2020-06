La actriz, humorista y presentadora Rosa María Sardá falleció en Barcelona a los 78 años, informó la Academia de Cine en Twitter. Sardá recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia y una de las últimas películas en las que participó fue "Ocho apellidos catalanes".

De formación autodidacta, dio muestras de su talento polifacético como actriz, humorista, presentadora y directora teatral. Comenzó su carrera en el teatro y en los años 80 dio el salto definitivo al cine de la mano de Luis García Berlanga con la película "Moros y cristianos".

También ejerció de maestra de ceremonias de la gala de los premios del cine español en varias ocasiones. Uno de sus papeles más recordados en televisión fue en "Abuela de verano", una serie basada en la novela "Diario de una abuela de verano", de Rosa Regás. En esta serie coincidió con su hijo Pol.

Su fino humor y su tremenda ironía quedaron patentes en los gags que su público festejaba. Lidió con su cáncer, durante varios años. En diciembre, en una entrevista con motivo de su debut literario, declaró a El Español: "La muerte no me da miedo, me da rabia, porque me interesa mucho lo que está pasando en el cosmos, y entonces me sabe mal no enterarme".