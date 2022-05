Durante su visita a "LAM", Romina Gaetani sorprendió al recordar terribles episodios de insultos y violencia que vivió junto a Facundo Arana durante el rodaje de la novela de El Trece que protagonizaron, "Noche y Día".

La actriz de "La 1-5/18" reflotó antiguas acusaciones que había hecho sobre su ex compañero de elenco y contó: "Me encontré con situaciones con una cierta de violencia de su parte, dentro de la novela, que no estuvieron buenas. No está bueno ahora entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo dentro de la novela. De griterío, de palabras que no están buenas que te digan, de golpes en la mesa".

"Hay testigos, de hecho, que lo han visto en el motorhome. Era algo del trabajo, yo opino esto de tal escena. Que alguien te diga 'si fueras hombre te cagaría a trompadas' es demasiado. En ese momento quedé en shock", relató ante la indignación de Ángel de Brito y el panel del ciclo de América TV.

Mirá las terribles acusaciones de Romina Gaetani contra Facundo Arana en "LAM"

Entonces, Luli Fernández, panelista de "Socios del Espectáculo", se comunicó con el actor, quien rompió el silencio: "Al ver mi whatsapp, agarró el teléfono y me llamó. Hablamos un largo rato, algunas cosas me pidió que las mantenga en reserva y lo voy a respetar pero lo que sí me comentó es que para él, lo que dijo Romina fue sorpresivo y le generó un profundo dolor porque la quiere y respeta".

"Me dijo que no tiene registro de haberlas dicho pero que más allá de eso, quiere ser muy cauto porque considera que es un tema muy delicado y no lo quiere banalizar", explicó ante las cámaras.

Y cerró la modelo sobre los dichos de Facundo Arana: "Dice que en esta instancia él no es lo que importa sino sus hijos y su mujer. Y que en estos tiempos es importante que se tome el tema con seriedad y que lo haya que comunicar, lo hará por abogados y por un mensaje escrito".