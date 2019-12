Hace algunas semanas, Romina Gaetani y Facundo Arana estuvieron en boca de todos. Los artistas protagonizaron un escándalo cuando se produjo un tenso ida y vuelta en los medios.

Todo comenzó cuando el actor hizo un posteo donde recomendó una película protagonizada por Gaetani donde manifestó: "Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva. No podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. Pensé que se iba a morir, que su cuerpo no iba a aguantar".

Tiempo después, la artista hizo referencia al gesto de su ex compañero de "Noche y Día" y, en vez de calmar las aguas, las alborotó. "Yo lo único que tengo que decir al respecto es que le agradezco a Facundo por la difusión del videoclip. No me molestó su posteo. Es Facundo. No tengo nada que decir del tema. No volví a hablar, lo conozco. He tenido varias charlas con Facundo. Mientras hice 'Noche y Día' e incluso después. Entonces, a veces no hace falta levantar el tubo. No me movió la aguja ese posteo. Es algo que él cree que vio. Mi relación quedó bien con él. Facundo sabe quién soy yo y yo sé quién es él. Después que él se haya ido de boca, creyendo que me vio morir, fue una ensalada rusa y muy raro lo que quiso poner. Habla más de él que de mí".

Gaetani y Arana, una relación en conflicto.

Sus palabras crearon un gran revuelo en las redes y medios ya que se acentuó una tensa grieta. Es por eso que, pasado el tiempo, Arana hizo referencia al "ninguneó" de su colega. Al respecto, en diálogo con " Intrusos", aseguró: "Tengo cero problema con Romina Gaetani. Al contrario. Lo que escribí fue una carta de amor. Hay que tener cuidado porque te meten en algo que nada que ver y yo no sé surfear esas olas. No me puedo hacer cargo de lo que suponen otros".