Luego de una tormentosa separación, Facundo Ambrosioni recordó su relación con More Rial, con quien tiene un hijo en común, Francesco. Tras la ruptura, el joven regresó a su Córdoba natal y se turnan para estar con el pequeño.

"Francesco ahora no está conmigo pero estuvo un mes. Ahora lo extraño de vuelta. Hablo todos los días por videollamada pero no es lo mismo que tenerlo día a día. Es otra cosa. Disfruto dentro de todo. Están en el parque o me mandan fotos y pienso que podría estar con él pero lo disfruto. Se lo extraña todos los días", reconoció en comunicación con Juan Etchegoyen por "Mitre Live".

En cuanto a cómo es su vida en la provincia serrana, detalló: "Estoy tranquilo y bien. Estoy con mi familia. Me junto mucho con mis amigos que hace mucho no estaba con ellos. Aprovecho para hacer otras cosas. ¿Cómo me encuentro? estoy bien, tranquilo".

A poco más de cinco meses de su separación con la hija de Jorge Rial, el futbolista no cerró las puertas a formar una nueva relación amorosa: "Hay que esperar un poco. Si el día de mañana aparece un amor, bienvenido sea. Si mi próxima novia es famosa ya voy a saber como manejarme y esas cosas. Al principio me costó mucho. Yo quería que algunas cosas no salieran a la luz y salían porque se filtra".

Facundo Ambrosioni y More Rial con su hijo.

Además, reconoció que aún tiene un buen vínculo con More y hasta aseguró que hablan "todos los días" ya que es la madre de su hijo. "A veces cuesta como toda pareja separada. Nos llevamos bien y nos comunicamos todos los días. Y le pregunto si falta algo. Y si a veces se golpea porque es un nene. Nos llevamos súper bien. Tenemos días como todos pero nos llevamos muy bien. Está bueno que me defina como un padre presente aunque hemos pasado algunos encontronazos. Nos vamos a tener que ver el resto de nuestra vida. Pregunto todos los días por mi hijo porque lo amo", expresó.

Lo que más le molesto de More Rial

Antes de la separación definitiva, More y Facundo protagonizaron varios escándalos mediáticos. Incluso episodios marcados por la violencia y hasta debió intervenir la policía en la casa que compartían.

Al respecto, el joven reflexionó: "Pude perdonar a Morena, no soy rencoroso. Estoy acostumbrado a hacerlo. Hubo un montón de cosas que no me gustaron de ella y no hay un ser humano que sea perfecto. Como ella se confundió, yo me confundí. De algunas cosas me arrepiento y otras no. Me arrepiento que haber priorizado algunas cosas por sobre otras. Son momentos que te va llevando la vida. Me gusta a veces equivocarme para aprender. Aprendo de mis errores y también he aprendido de los errores de otras personas".

.

"El momento que nos separamos y el momento de calentura de ella fue de lo que más me molesto. Salió a decir cosas malas mías y que no eran ciertas. O capaz que sí. Cosas que deberían haber quedado entre nosotros. La perdoné porque no me gusta el rencor. Hablo de la etapa en donde ella habló de violencia, eso es algo personal y solamente ella y yo sabemos la verdad", concluyó.

Sobre la posibilidad de una reconciliación con la mediática, destacó: "Ahora ella está bien con su vida y yo con la mía. No descarto una reconciliación. Se hace complicado hablar de eso. Es la madre de mi hijo. No sé qué decir sobre si fue la mujer de mi vida... Tengo un largo camino por recorrer".