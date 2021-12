El nombre de Fabián Gianola está repercutiendo en todos lados. El actor tiene siete denuncias en su contra y estaba citado para declarar por los testimonios de las dos mujeres que lo llevaron a la Justicia. Esto podría derivar en una condena ya que si se prueban los dichos de las víctimas, el acusado podría llegar a ir preso entre 8 y 20 años.

El reconocido artista habló por primera vez a las cámaras por consejo de sus abogados y se mostró muy calmado ante todas las acusaciones que hay en su contra. "Yo no tengo 6 denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron, la primera es una persona que me extorcionó durante seis meses, exigiéndome dinero", comenzó diciendo en el video de descargo.

.

Siguió hablando y dijo muy firme: "Quiero también contarles que no voy a declarar por ahora, por pedido de mis abogados porque estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que van a resolver, creemos nosotros".

Asimismo, aseguró que no pedirá perdón ya que creé que uno tiene que disculparse cuando cometió un error y él asegura que no hizo nada de lo que las víctimas están relatando. Y aseguró: "La verdad estoy muy muy tranquilo porque sé que esto se va a resolver pronto y que se va a saber muy pronto la verdad".

Fabián Gianola junto a una de las víctimas.

La indagatoria se llevará a cabo el viernes 17 de diciembre vía Zoom y allí él tendría que declarar pero, como ya anunció en el video, dijo que no lo hará.

¡Mirá el video de Fabián Gianola hablando por primera vez frente a las cámaras!