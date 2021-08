Luego de casi tres meses de su separación con María Laura Lillo, se confirmó que Fabián Doman tiene nueva novia, ya que fue visto a solas con otra mujer en un restaurante.

El periodista y la empresaria pusieron punto final a su relación en mayo pasado después de dos años de su unión civil. Por aquel entonces el ex conductor de " Intratables" manifestó: "Superado no hay nada porque las cosas no se superan de un día para el otro... pero bueno, creo que ya no hay vuelta atrás. Ella es una gran mujer, una gran persona... cosas que pasan".

Ahora el presentador que se alejó de los medios para lanzar una carrera en el directorio de Edenor, fue capturado junto a una nueva mujer. Según reveló Yanina Latorre en "Los Ángeles de la Mañana", Doman conoció a su pareja cuando comenzó a averiguar para mudarse.

"Él quería mudarse a donde se mudó actualmente, por Barrio Parque. Estaba por mudarse, llamó a una inmobiliaria y ella fue quien lo recibió en su nueva casa", detalló. La mujer "se llama Viviana, es abogada, tiene 50 años, separada, tres hijos, no es mediática, no quiere ser famosa", aseguró la panelista quien no dio a conocer su apellido.

Fabian Doman y María Laura Lillo se separaron en mayo.

Y ratificó: "Está confirmadísimo". El periodista y Lillo anunciaron su ruptura a través de un comunicado en que se manifestó: "Se separaron Fabián Doman y María Laura De Lillo, de común acuerdo. Siguen teniendo relación como amigos. Los horarios de la radio y la televisión y los necesarios viajes de ella al exterior por razones laborales fueron probablemente la causa de esta separación".