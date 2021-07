El miércoles Fabián Doman comenzó una nueva etapa en su vida. El reconocido conductor se convirtió en el nuevo Director Institucional de Edenor y dejó su amada profesión de periodista.

La noticia trascendió durante junio pero nunca hubo una confirmación oficial por parte del presentador televisivo, hasta este miércoles, cuando Doman se presentó en " Intratables" y anunció la sorprendente noticia: "Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar en cierto modo de profesión".

Paulo Vilouta condujo el programa cuando el ahora ex conductor de América irrumpió en el estudio para comunicar su decisión, luego de su ausencia en los últimos días por síntomas compatibles de coronavirus, que tras varios hisopados dieron negativo.

Doman dejó el periodismo para irse a Edenor.

"Empecé como asesor de medios de comunicación e imagen y fui jefe prensa de una campaña presidencial en 1989. En parte vuelvo a mi otro amor, que es la comunicación corporativa y empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time", expresó el comunicador de 57 años.

"Me costó tomar la decisión porque es un cambio de profesión, un cambio de vida", indicó. Y agradeció a su público: "Primero a la gente. Suena remanido, pero todos los que estamos acá, estamos gracias a ustedes".

Fabián Doman arrancó en " Intratables" en mayo de 2019 luego de que la productora del programa lo llamara para cubrir la ausencia de Santiago del Moro. Desde entonces se convirtió en un gran anfitrión para el ciclo de debate político.

"Levanten cualquier programa, este no. Pocos veces canales de televisión logran generar programas clásicos, como Intrusos o como Intratables. Y pocos espacios hay en la televisión argentina donde cualquiera dice lo que piensa sin importar el partido político al que pertenece", declaró.

"Una parte de la historia de este canal la escribe Intratables, mucho más Santiago que yo. La ida de Santiago, y la ida mía, confirman que el programa es más importante que el conductor. No me imagino América sin Intratables", cerró Doman.