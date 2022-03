A más de cuatro meses del escándalo del " Wanda Gate", se abrió un nuevo capítulo en la historia de Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez. Cuando todo parecía haber culminado, Fabián Doman reveló que no se contó toda información de la polémica infidelidad y que hubo datos que ocultaron los protagonistas.

"Algún día contaremos la verdad de lo que no se contó, porque todavía no se contó una parte de ese caso. Se acordó contar algo que no es", indicó el conductor en "Momento D". Y agregó convencido: "Reitero y espero que cuenten la verdad los que se ocuparon del tema, porque se contó una novela y la televisión siguió una novela que no es verdad. Se guionó el final del cuento".

"Wanda molesta contó todo, hasta los detalles. Pero después cambiaron una parte. La historia no es como se contó. Es muy distinta. Se pactó. Llegó alguien y cambió el guión. Entonces, hubo un reportaje guionado", expresó el periodista este viernes por la tarde.

.

Por último, detalló: "Alguien se puso con una birome a escribir un guión y el tema se cerró con final feliz, y no es así en algo que pasó y no se narró. A todo el mundo le conviene lo que se contó".

¡Mirá el video de Fabián Doman donde habla del Wanda Gate!