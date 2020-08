Desde hace tiempo las cosas entre Fabián Cubero y Nicole Neumann no vienen bien. No obstante, la tensión entre la modelo y el deportista aumentó cuando ella decidió imponerle un bozal legal para que él no pudiera nombrarla en público. Además, ambos llegaron a un acuerdo de que sus hijas no fueran expuestas en las redes sociales.

Sin embargo, la cosa no terminó ahí. Tiempo atrás, la panelista de " Nosotros a la Mañana" reveló que la actual pareja de Mica Viciconte le pidió alrededor de 3 millones de pesos en concepto de multas. Pero ahora esa cifra podría subir aún más luego de que Nicole revelara en el ciclo conducido por el Pollo Álvarez que, en sus épocas de casada, mantenía una frecuencia íntima de 3 veces por semana.

.

Si bien ella lo tomó como "un comentario al pasar", el futbolista no dio el visto bueno ya que lo tomó como una clara violación al acuerdo legal que realizaron a través de sus abogados. En "Confrontados", Carlos Monti aseguró que Poroto no estaría dispuesto a dejarle pasar esta situación. ¿Guerra sin fin?